Addobbi natalizi fatti in casa riutilizzando anche materiali non più in uso, per una giusta causa: contribuire a realizzare iniziative di inclusione e sostegno per le famiglie con bambini autistici. E’ l’iniziativa lanciata ad Andria dal comitato #IoCiSto e Lions Club Castel del Monte host, nel giorno dell’Immacolata. Ci si può recare in via Regina Margherita e acquistare questi addobbi colorati e creativi per contribuire alla causa per la quale da un anno esatto è impegnato il comitato andriese #IoCiSto.

Inclusione attraverso laboratori di gruppo, momenti di socialità coi bambini affetti dal spettro autistico e poi ancora stare accante alle loro famiglie. Un gioco di squadra che può portare a dei bei momenti da vivere insieme.

Per chi non potrà raggiungere lo stand nel giorno dell’Immacolata, c’è la possibilità di acquistare gli addobbi natalizi anche in altri modi.

Il servizio.