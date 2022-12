Con “Christmas Hype Festival” entriamo nel vivo del periodo natalizio. Tre giorni di musica in pieno centro storico per animare la città, coinvolgendo direttamente i giovani artisti locali.

“Christmas Hype Festival” è una iniziativa promossa dal comitato spontaneo composto dall’associazione culturale “Il Nocciolo APS” e dagli esercenti di Piazza Duomo e accolta integralmente dall’ assessorato al Futuro. Si inaugura così il periodo natalizio andriese, mettendo al centro i giovani della città. Il programma si articola in 3 serate che si terranno in Piazza Duomo dalle ore 20 alle ore 23.

Venerdì 9 Dicembre si esibirà Luka Sensi con un genere Indie, Sabato 10 Dicembre ci saranno i “Giù le mani dalla zia” con Misga per un tributo a Rino Gaetano e in chiusura Sabato 17 Dicembre si esibirà un gruppo pop-rock emergente “Inextremis band”.

«Un modo per accogliere i tanti giovani fuori sede che rientrano in città per trascorrere le feste natalizie con famiglia e amici – dichiara l’assessore al Futuro Viviana Di Leo – una iniziativa capace di soddisfare i gusti musicali di tutti, valorizzando gli artisti emergenti della città. Come Amministrazione cerchiamo di valorizzare le tante risorse artistiche locali, motivo per il quale ringrazio vivamente coloro che si sono proposti non solo di organizzazione l’evento, ma anche di addobbare Piazza Duomo, al fine di creare una cornice accogliente e festosa per le 3 esibizioni previste».

LOCANDINA evento