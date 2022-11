Nonostante la pioggia comunità ecclesiale, società civile, mondo della scuola hanno animato, sabato scorso, la marcia della Pace per dire no a tutte le guerre che insanguinano il mondo, per esprimere solidarietà alle vittime dei conflitti bellici e per chiedere ogni sforzo possibile per perseguire la pace attraverso gli strumenti della diplomazia. «Siamo dalla parte dell’uomo contro ogni violenza, e la pace come scelta quotidiana» è stato detto durante la marcia.

«Siamo qui – ha detto l’assessore alle Opere Pubbliche, arch. Mario Loconte, a nome dell’Amministrazione Comunale e della città – per testimoniare con la presenza di una comunità che cammina verso un dritto, quello della pace, come diritto, come conquista, come atteggiamento che ogni cittadino deve vivere all’interno della propria famiglia, negli ambienti di lavoro, nella società».