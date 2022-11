Dire grazie a chi si impegna nella ricerca. E’ questo lo scopo dell’istituzione, ormai tre anni fa, del Premio di specializzazione in ematologia voluto dall’AIL BAT. In questa edizione è stata selezionata una tesi di dottorato di ricerca per l’Università “La Sapienza” di Roma a cura della dott.ssa Ursula La Rocca.

A Trani la celebrazione del premio alla presenza del Presidente Nazionale dell’AIL il Dott. Pino Toro, primo presidente nazionale a visitare il territorio della sesta provincia. La sezione BAT dell’associazione nazionale celebra quest’anno il suo decimo anniversario dalla fondazione e fa parte di una rete che può contare in tutta Italia ben 83 sedi nate all’interno dei reparti di ematologia.

L’AIL BAT nel corso della sua vita ormai decennale, come ha spiegato il presidente Vito Leonetti nel corso della sua relazione, ha donato oltre 80mila euro sia per dotare il reparto di ematologia di alcuni materiali necessari per i pazienti e sia per alcuni progetti di ricerca come quello del premio istituito tre anni fa. Nelle precedenti due edizioni sono state premiate tesi di specializzazione di università prestigiose come “La Sapienza” o Pavia a testimonianza di quanto la ricerca sia universale ed un patrimonio da condividere.

Il premio è stato ideato dall’AIL BAT grazie anche all’intuizione di Riccardo Ruotolo oltre che del consiglio direttivo dell’associazione. C’è attivo un importante servizio di taxi sociale oltre a quello della psicologa in supporto di pazienti e parenti. Ma l’AIL BAT punta a poter attivare anche, dopo la richiesta già fatta all’ASL BAT, le cure domiciliari altra importante missione a livello nazionale dell’AIL. Tra le altre cose si avvicina il Natale e, di conseguenza, è anche tempo di Stelle dell’AIL.

