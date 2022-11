Anche quest’anno torna di moda il tema della Vigilia di Natale andriese, giornata che da sempre crea un gran coinvolgimento di cittadini e residenti di altre città limitrofe (e non solo). L’unica “pausa” è avvenuta nel 2020, a causa dell’emergenza pandemica. In particolare tiene banco l’argomento relativo ai dj set per le vie del centro. A tal proposito in questi giorni sono intervenute diverse personalità, tra rappresentanti di categoria degli esercenti e giovani esponenti della politica (come ad esempio Gaetano Scamarcio di Generazione Catuma). Quest’ultimi, in sostanza, hanno chiesto chiarezza sulla possibilità o meno di allestire dj set in occasione della Vigilia di Natale. Attualmente il Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana vieta le emissioni sonore all’esterno delle attività. Una misura che ha già fatto discutere lo scorso anno e per la quale sono state chieste modifiche. A tal proposito abbiamo ascoltato l’assessore alle Attività Produttive di Andria, Cesare Troia.

«Il regolamento è chiaro – ha esordito Troia – i dj set sono assolutamente vietati all’esterno dei locali, e così sarà anche nel giorno della vigilia di Natale. Tuttavia gli esercenti possono, in piena libertà, accogliere dj set all’interno delle proprie strutture, e dunque al chiuso. Su questo non ci sono dubbi. Mentre per quanto riguarda l’intrattenimento per il 24 dicembre tra le vie del centro saranno consentiti senz’altro le esibizioni di musica live all’esterno. Vogliamo che questo sia chiaro. Con i concerti dal vivo in strada sarà garantito un servizio per tutta la comunità andriese, un bel modo per creare aggregazione a misura per tutti. Ricordo che questo concetto vale non solo per il 24 dicembre, ma anche per tutto il periodo perché potrebbero giungere richieste di eventi e musica live per tutto il periodo. Infine sarà preferibile musica itinerante in più punti della città, sempre nell’ottica di coinvolgere al meglio la nostra comunità», ha concluso l’assessore.

Queste, dunque, le linee guida inerenti all’intrattenimento musicale ad Andria per il giorno della Vigilia e non solo, mentre è in corso la preparazione del tabellone con tutte le iniziative di tutto il periodo natalizio.