Un vero e proprio lago di fango ed acqua, favorito essenzialmente dalla completa ostruzione di un canale di scolo delle acque piovane, che si forma ad ogni pioggia e blocca in casa decine di residenti. Siamo in via Canosa e la richiesta di aiuto arriva direttamente dagli oltre 40 residenti che, dopo l’ennesima pioggia abbondante tra domenica e lunedì, hanno preso nuovamente carta e penna ed hanno sottoscritto una petizione per chiedere interventi all’amministrazione comunale.

Una strada questa ad alto traffico veicolare ma soprattutto ad alto transito di mezzi pesanti. Quel canale di scolo sono molti anni che è praticamente otturato visto che la manutenzione è sempre stata scarsa o nulla. Adesso è probabile che serva un intervento decisamente più importante visto che, tra le altre cose, su questa strada dovrebbe esserci il nuovo asfalto grazie al progetto Strada per Strada. Ma il nuovo asfalto, senza un intervento più corposo su quel canale, non servirà a mitigare il problema.

Negli anni i danni fatti da questa situazione sono davvero tanti considerando che ci sono abitazioni private ma anche aziende.

