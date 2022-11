Incidente questa mattina sulla Andria-Corato. Per cause tutte da accertare una Opel Corsa si è ribaltata in strada dopo aver perso il controllo. A bordo c’era un 18enne che è stato subito soccorso da una equipe sanitaria del 118 e portato all’ospedale “Bonomo” di Andria in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, il giovane potrebbe aver perso il controllo nel tentativo di evitare qualche ostacolo o mezzo sulla carreggiata. Pochi istanti dopo il ribaltamento, un’altra auto ha tamponato un veicolo che aveva rallentato in prossimità dell’incidente. Il 22enne a bordo dell’auto tamponata è stato portato in ospedale in codice giallo sempre con l’intervento di un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato.