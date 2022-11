Le Associazioni di Rappresentanza degli Operatori Ambulanti CasAmbulanti, Fiva-Confcommercio e Batcommercio2010/CNA Puglia, hanno ottenuto il nulla osta dalla Questura di Barletta Andria Trani. Lunedì 21 novembre dalle 18 si svolgerà dunque la Manifestazione degli Ambulanti con corteo, con le seguenti modalità: Partenza da P.zza XXIV Maggio lungo Corso Cavour – Viale Crispi – Via R. Margherita – Via De Gasperi – Via Porta Castello – Via G. Bovio e arrivo in Piazza Catuma con Sit In Statico.

Scopo della manifestazione è quello di esprimere dissenso verso la decisione dell’Amministrazione comunale di Andria di richiedere il pagamento retroattivo della Tassa Occupazione Suolo Pubblico per il mercato di Andria. Con la manifestazione di lunedì i rappresentanti sindacali intendono anche incontrare la Sindaca di Andria ed i destinatari della richiesta di incontro già trasmessa a mezzo Pec lo stesso giorno dell’Assemblea ma ancora oggi senza alcun riscontro.

Contestualmente alla manifestazione è stato inviato un esposto alla Corte dei Conti contenente le osservazioni ma anche le contestazioni alla procedura di riscossione posta in essere dall’Amministrazione nei confronti degli Ambulanti che hanno sempre pagato regolarmente quanto richiesto negli anni e non intendono sottoporsi a questo ulteriore salasso. E’ attesa una massiccia partecipazione di Ambulanti che faranno sentire forte la loro voce lungo le strade principali della città fe dericiana.