Grazie alla sua partecipazione, una delle fiction italiane più apprezzate del momento parla anche un po’ andriese. Dal palcoscenico di un teatro al piccolo schermo il passo è stato breve per l’attore Michele Sinisi, nel cast di “Esterno Notte”, film basato sul rapimento di Aldo Moro, diretto da Marco Bellocchio, diventato una miniserie televisiva, in onda in questi giorni su Rai 1. Sua è la parte di Giuseppe Parlato, Capo della Polizia durante gli “Anni di Piombo”, in prima linea nella guerra contro i terroristi delle Brigate Rosse.

Un’altra importante esperienza nella lunga carriera dell’attore e regista andriese, tra i protagonisti più assidui nelle scorse edizioni del Festival Internazionale Castel dei Mondi, prestato per l’occasione, dal teatro alla Tv. E sul palcoscenico sta per risalirci, per portare in scena un nuovo spettacolo.

Il servizio completo su New24.City.