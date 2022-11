Andria si conferma Capitale dell’Ambulantato. In centinaia all’Assemblea indetta dalle Sigle di Rappresentanza CasAmbulanti, Fiva-Confcommercio e Batcommercio2010/CNA Puglia. La grande Sala Attimonelli, nel cuore della città di Andria in corso Cavour, non è bastata a contenere gli Ambulanti in stato di agitazione contro la decisione del comune di richiedere somme Tosap per annualità per le quali gli Operatori hanno già regolarmente versato quanto richiesto dal comune.

Dopo la relazione introduttiva del Presidente Savino Montaruli, gli interventi di Michele Scarcelli e Andrea Nazzarini di Fiva-Confcommercio e di Arcangelo Guglielmi della Batcommercio2010/CNA Puglia, la decisione finale dell’Assemblea che ha confermato lo Stato di Agitazione proclamando la Manifestazione con corteo per le vie cittadine per il giorno Lunedì 21 novembre qualora non giungano le risposte attese e soprattutto l’incontro che la stessa Amministrazione comunale nel corso dell’ultima riunione si era impegnata a convocare urgentemente.

Nelle more resta in piedi il Documento predisposto per le Autorità competenti ai fini degli accertamenti richiesti. Nelle prossime ore ulteriori sviluppi anche perché esistono molti profili di illegittimità a supporto dell’azione sindacale intrapresa.