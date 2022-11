Presentato nel corso del primo di una serie di incontri dedicati, in particolare, alle utenze non domestiche, ovvero esercenti e categorie produttive, il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti che, per queste stesse categorie passerà, dal 21 novembre, per l’indifferenziato, ad un solo ritiro a settimana. L’altra forte novità del calendario, pure illustrata stamane dai rappresentanti della società di gestione del servizio, alla presenza del Sindaco, avv. Giovanna Bruno, riguarda la raccolta del vetro che passerà da due volte al mese ad una a settimana.

«In merito a questi due nuovi cambiamenti- ha detto il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – è necessario che l’intera comunità si adegui al rispetto delle linee guida e che le utenze non domestiche si attivino per rispettare un solo conferimento a settimane dell’indifferenziato. Inoltre sono previsti maggiori controlli per evitare l’abbandono inadeguato dei rifiuti tra le campagne e le vie della città».

«La scelta di ridurre l’indifferenziato per gli esercizi commerciali in particolare è una necessità per evitare – ha spiegato la Dirigente del settore Ambiente , ing. Santola Quacquarelli – che gli utenti possano rimediare nel buttare qualsiasi cosa nell’indifferenziato, accumulando così meno plastica e carta. Le attività commerciali, i negozi commerciali, i laboratori di analisi, non hanno nulla che non sia riciclabile e differenziando eviteranno l’accumulo dell’indifferenziato che oltretutto in termini di smaltimento grava ancora di più sulle spese dell’Ente. Abbiamo anche previsto un bollino con la dicitura “non conforme” qualora il rifiuto lasciato non sia adeguato».

Gli orari di raccolta andranno dalle 21.00 alle 05.00.