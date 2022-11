Sarebbe un guasto meccanico ad aver provocato l’incendio che ha distrutto una vettura, una Lancia Y nella centralissima via Vespucci ad Andria. È accaduto attorno alle 22 quando il proprietario della vettura ha provato a mettere in moto il mezzo. Fortunatamente non si registrano feriti ma attimo di paura anche dei residenti per possibili esplosioni fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i Carabinieri, strada completamente chiusa al traffico per diversi minuti.