Altro grande risultato in campo sportivo per la città di Andria. Si tratta di Andrea Ribatti, classe 2004, iscritto all’associazione ALL Tri Sports di Barletta, dove pratica atletica leggera nella specialità di mezzofondo.

Ieri pomeriggio Ribatti ha gareggiato a Osimo in una 6km di corsa campestre piazzandosi al primo posto della classifica nella categoria junior maschile. Si tratta di un primo step per la convocazione in nazionale per la corsa campestre. La seconda sfida si svolgerà il prossimo 20 novembre a Torino ed è quella che effettivamente deciderà le sorti dell’atleta andriese.