Il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, ed il Vice Presidente della Regione, avv. Raffaele Piemontese, hanno siglato stamane, in sala Giunta, un protocollo di intesa per la realizzazione, in via Evans, di un prolungamento dei tronchi idrico e fognario in estensione della rete di sottoservizi dell’Acquedotto Pugliese. Il relativo progetto era stato approvato dalla Giunta Comunale a febbraio scorso e riguarda una porzione di terreno su cui insiste una condotta appartenente al Demanio Acquedotto- Uso irriguo gestito dall’Agenzia regionale foreste. Il Comune ne ha chiesto l’uso gratuito, e con il protocollo firmato stamane quella porzione di terreno – spiega il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – “viene concessa per la realizzazione, appunto, di un tronco fognario e di uno idrico per il collegamento alle reti pubbliche di via Evans 85. La firma del protocollo conferma l’attenzione posta dalla regione rispetto a questa esigenza evidenziata dal Comune e di questo ringraziamo il Vice Presidente Piemontese”.

La concessione gratuita è trentennale ed il Comune, secondo il protocollo, si obbliga a realizzare a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione del bene, compresa la sua messa a norma.

“Dopo numerosi anni di totale inattività – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte – si porta a compimento un procedimento complesso che consentirà a diversi cittadini andriesi di usufruire dei servizi idrici e fognari. Un percorso lungo che ha richiesto la collaborazione tra amministrazione comunale e regionale. Una efficace azione amministrativa passa da queste azioni concrete. Ringrazio gli uffici comunali, la regione nella persona dell’ass. Raffaele Piemontese per la collaborazione. L’interesse della collettività deve sempre incontrare – conclude Loconte – la collaborazione tra uffici, istituzioni, e i cittadini”.