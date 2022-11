«A volte le cose più semplici sono anche le più rivoluzionarie. È il caso di “Read more” un progetto che nasce a Mantova con il Festivaletteratura e che da qualche giorno è partito anche qui, ad Andria»- sono le parole dell’assessore al futuro, Viviana Di Leo in merito al progetto “Read More”.

«Andria è orgogliosamente il primo comune del Sud Italia ad aderire a “Read More” e speriamo che sia da apripista per tanti altri comuni.

Il progetto è semplicissimo, a costo zero, ma con un effetto diretto sul quotidiano dei ragazzi e delle ragazze, che avranno la possibilità di leggere per i primi venti minuti della giornata scolastica un libro, un giornale, un fumetto, un testo a scelta.

Ad Andria hanno aderito ben 6 scuole secondarie di primo grado per un totale di 52 classi e 1116 studenti e studentesse.

Un bel numero di partenza e per questo non posso che ringraziare le dirigenti, il corpo docente e la rete delle biblioteche scolastiche per la collaborazione e partecipazione che non fanno mai mancare quando si tratta di educazione e formazione dei più giovani.

Un ringraziamento speciale va’ anche al Circolo dei Lettori e al Presidio del Libro di Andria, oltre alla Biblioteca Diocesana “S. Tommaso d’Aquino” per lo spirito propositivo e per l’impegno profuso sul territorio nel promuovere buone pratiche culturali».