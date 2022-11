Francesco Sinisi, giovane attore andriese, ha fatto il suo debutto su Rai 1 ieri sera nel film “Tutto per mio figlio”.

Un sogno, quello di fare l’attore, che insegue fin da bambino e che ha deciso di coltivare prima a Bari, con il maestro Vincenzo Strippoli e poi a Roma, dove tutt’ora vive, in una accademia di arte drammatica.

Ieri sera poi il grande passo su rai 1 nel film “Tutto per mio figlio” con Giuseppe Zeno e Umberto Marino in regia, in cui ha interpretato le vesti di Biagio, nipote di Giuseppe Zeno, Raffaele, nel film.

È la storia di Raffaele Acampora, un uomo come tanti, sposato con Anna e con quattro figli. Uno dei quattro, Peppino, ha 14 anni e come tutti a quell’età, inizia a cercare una strada, cosa non facile per lui e per i suoi coetanei che vivono in territori difficili dominati da organizzazioni criminali. Ad un certo punto però, il papà, Raffaele decide di ribellarsi, fonda un sindacato insieme ai suoi colleghi e inizia a denunciare collaborando con la polizia e la magistratura. Una storia, quella messa in scena, realmente accaduta che mette insieme le tante persone che hanno avuto il coraggio di opporsi alla criminalità talvolta mettendo a rischio la propria vita.

«Spero sia l’inizio di una bella esperienza, i sacrifici sono tanti, ma sono assolutamente felice della mia vita e penso di poter dare sempre di più» – queste le prime parole di Francesco Sinisi.

Un percorso in salita sicuramente pieno di sacrifici e impegno, «Non nascondo che faccio il commesso per mantenermi, ma spero che un giorno quello dell’attore possa diventare il mio unico lavoro», ci ha detto Sinisi.

Tanti ora i progetti in cantiere, a partire dal ruolo che interpreterà nel quarto episodio della seconda stagione di “Fosca innocenti” con Vanessa Incontrada, in onda l’anno prossimo.