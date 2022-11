“Le tue scuse” è il primo brano della neonata band “Inextremis”, fuori la scorsa notte su tutte le piattaforme musicali.

Il collettivo nasce alla fine dello scorso anno dall’idea di quattro giovanissimi andriesi: Andrea Miani, Michele Matarrese, Gabriele Pistillo, studenti del Liceo scientifico “Nuzzi”, e Adriano Menga del liceo musicale di Barletta. Una passione, quella per la musica, che coltivano da bambini, prima all’Accademia Federiciana e poi privatamente.

Il loro unico obiettivo è divertirsi e far divertire cercando di far avvicinare i loro coetanei al mondo della musica. Già conosciuti in città, i ragazzi si sono esibiti in occasione della Fiera d’aprile e della festa patronale lo scorso settembre.

E poi questa notte è uscito “Le tue scuse”, il loro primo singolo che affronta tematiche tanto attuali per i giovanissimi, una complessa storia d’amore che non trova risoluzione ma conforto nel mondo della musica.

«Siamo emozionatissimi per l’uscita di questo pezzo. E’ veramente sensazionale vedere una canzone nata nella tua camera diventare un prodotto finito e distribuito. Vi annunciamo, inoltre, che questo brano sarà il primo di tanti altri e che farà parte di un progetto più ampio», queste le prime parole dei ragazzi.

Un brano pop-rock con un tocco di vintage e moderno tutto da ascoltare. “Le tue scuse” è online.

È possibile ascoltarlo qui: https://youtu.be/l9Bj1qgQM-Q