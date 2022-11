Ogni penultima domenica del Tempo ordinario ormai da 6 anni viene celebrata la Giornata

mondiale dei poveri istituita da papa Francesco al termine dell’Anno della Misericordia.

Ogni anno la Giornata diventa occasione per sottolineare un aspetto importante della nostra fede, favorire la conoscenza e l’incontro con i poveri (e non solo la povertà), portare al centro della nostra riflessione quali sono le cause della povertà.

«Quest’anno – la Giornata Mondiale dei Poveri – torna come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente. (.. E) Diventi

un’opportunità di grazia, per fare un esame di coscienza personale e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele compagna di vita»” (dal Messaggio di papa Francesco).

Alla luce di questa indicazione a livello diocesano vivremo un duplice appuntamento, lasciando alle singole comunità parrocchiali la possibilità di organizzare altri eventi ed appuntamenti da viversi durante il mese di novembre:

Giovedì 10 novembre ore 19.00 presso l’Opera diocesana “Giovanni Paolo II” ci sarà l’incontro con Walter Nanni, responsabile dell’Ufficio Studi di Caritas Italiana, che ci presenterà il 21° Rapporto su povertà ed esclusione sociale dal titolo “L’anello debole”. Sarà l’occasione anche per comprendere l’utilità del sistema operativo Ospoweb in uso nei nostri Centri; Domenica 13 novembre presso l’Oratorio “Sant’Annibale Maria di Francia” (Via Alpi, 53 – Andria) una giornata di condivisione e di fraternità tra animatori, operatori amici accolti nei nostri Centri, soci e partecipanti alla vita delle Associazioni caritative e quanti vorranno unirsi alla preghiera, alla riflessione e alla festa.

Il programma della giornata sarà il seguente:

Ore 9.00 – 9.45 accoglienza – benvenuto con colazione preparata dalla della Bottega Filomondo

Ore 10.00 meditazione tenuta da don Francesco Santomauro, parroco di Maria SS. Addolorata alle Croci, su “San Charles de Foucauld, fratello povero universale”

Ore 11.30 celebrazione della santa Messa presieduta da don Mimmo Basile, vicario generale

Ore 13.00 pranzo a sacco comunitario. possibilità di condividere anche il cibo materiale

sperimentando ciò che negli Atti degli Apostoli viene indicato con “mettevano in

comune i loro beni”. Nella vita sappiamo che non sono tante le cose che possiamo o

riusciamo a condividere. In questo giorno vogliamo semplicemente condividere il

cibo

Ore 15.00 commedia in vernacolo andriese proposta dal Gruppo teatrale della parrocchia S. Andrea apostolo dal titolo “La biscioie vei nand, la veriteit vein appirs".

Ore 17.00 rientro

La Caritas diocesana mette a disposizione degli amici di Minervino Murge e di Canosa di Puglia mezzi per il trasporto.

È opportuno segnalare la propria presenza comunicando al numero 328.4517674.