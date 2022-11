Presieduta dal Sindaco, avv. Giovanna Bruno, la Giunta Municipale ha deliberato di aderire alla Marcia della Pace prevista per domani, 5 novembre, non solo con il patrocinio sindacale, ma anche con un contributo alle spese strettamente organizzative della manifestazione. Il contributo, deliberato su indirizzo dell’Assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari, condiviso dalla Giunta, consente così la condivisione anche delle spese tecniche richieste dagli organizzatori per rendere possibile la manifestazione.

Come si ricorderà il programma prevede la partenza della marcia alle 19.00 dal Monumento ai Caduti, percorso su Corso Cavour, via Duca di Genova, via Regina Margherita e piazza Imbriani, e conclusione in piazza Catuma. All’arrivo, previsto per le 19.45, si ascolteranno tre testimonianze (un componente dell’Amministrazione, uno del mondo dell’associazionismo e uno studente) e ci sarà, quindi, un breve confronto sul conflitto in Ucraina.