Settimo successo consecutivo, rimonta pazzesca nel finale e primato in classifica sempre più saldo. Avvio di stagione eccezionale per la Florigel Futsal Andria del tecnico Gigi Olivieri che nel turno infrasettimanale del campionato di serie C1 supera al “Palasport” il Latiano. Finisce 4-2 lo scontro diretto contro la seconda della classe nel quale i biancoazzurri hanno avuto pazienza assestando i colpi decisivi nel finale. Buona anche la prestazione della compagine brindisina costruita per fare un campionato di alta classifica.

Pronti via e l’Andria trova subito il vantaggio: il colpo di testa di Patruno su assist di Sinigaglia sorprende De Risi che non riesce ad evitare la rete. Il match è contratto, anche a causa delle fatiche di sabato, i biancoazzurri mancano in diverse occasioni il raddoppio, ma a 3 secondi dal riposo è proprio il portiere De Risi a firmare l’1-1 con un preciso rasoterra. 1-1 all’intervallo. Nella ripresa gli ospiti sembrano avere una marcia in più e, l’argentino Marvich al 5’, è bravo a battere Sinigaglia su precisa imbucata di Penacorveira. Latiano avanti al “Palasport”, ma l’Andria non accusa il colpo, alza il proprio baricentro e pressa a tutto campo. Diverse le occasioni sciupate, Olivieri a nove minuti dalla fine si gioca la carta del full-power per un finale ad altissima tensione. Somma su assist del solito Bruno Rossa pareggia i conti e infiamma gli ultimi tre minuti di gara. Pochi secondi dopo invenzione di Calabrese sempre per il capitano biancoazzurro che carica un destro imprendibile per De Risi. Sorpasso andriese e grande festa sugli spalti del “Palasport” completata dal 4-2 di Sasso che appoggia in rete a porta sguarnita dopo l’ultimo attacco disperato dei brindisini.

Finisce 4-2 per la Florigel Andria che in 7 anni di C1 non ha mai avuto una partenza così. Tanto entusiasmo per la vetta solitaria e per i cinque punti di vantaggio proprio su Latiano e Futsal Barletta, quest’ultima diretta inseguitrice e prossima avversaria nel derby di sabato al “PalaDisfida”. Un match non decisivo ma che potrebbe consacrare definitivamente le ambizioni dei biancoazzurri.