Toccare con mano quello che si studia sui libri, è quello che hanno fatto questa mattina gli studenti del Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi” in occasione dello spettacolo solare annunciato già da qualche giorno.

Intorno alle 12 infatti l’eclissi parziale di sole ha raggiunto il suo picco. Non se la sono persa i ragazzi del liceo che con i loro docenti hanno osservato il fenomeno astronomico direttamente dal cortile dell’istituto con vetrini e telescopi quest’ultimi realizzati con materiale riciclato.

Un fenomeno molto raro che si verifica quando la posizione della Luna, trovandosi tra il Sole e la Terra, proietta su quest’ultima la sua ombra.

Una bella lezione, dunque, questa mattina direttamente sul campo per un evento che non si verificava da qualche anno.

Di seguito le foto scattate dai ragazzi.