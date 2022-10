Il musical “Fra Giuseppe Di Donna” è un progetto della Pastorale Giovanile, unitamente alla Diocesi di Andria e all’Ordine della Santissima Trinità (Padri Trinitari di Andria), che propone attraverso questa forma d’arte teatrale e musicale la vita del Venerabile vescovo Mons. Giuseppe Di Donna. Originario di Rutigliano (BA), diviene frate trinitario, per partire poi come missionario in Madagascar (Africa) e tornare in Italia e precisamente ad Andria come vescovo, dove morirà il 2 gennaio 1952 con al seguito una grande fama di santità.

Oggi performer giovani e meno giovani, ripropongono la sua storia attraverso musica, canto, recitazione e balli, per rendere nuovamente viva la figura di questo santo vescovo, figlio della terra di Puglia. Regia e testi di Giuseppe Bonizio, che interpreterà anche il ruolo di mons. Giuseppe Di Donna.

Musiche di Antonio Del Mastro e Tommaso Matera.

Coreografie di Vincenzo De Michele.

Luci di Tommaso Matera

Costumi di Franca Formiglia

Assistente di scena Vincenzo Sansonne

Arrangiamenti Erika Provinzano

Con Giuseppe Bonizio, Luca Cannone, Brunella Capozzi, Nicola Caracciolo, Sonia Castrovilla, Vincenzo Forlano, Mattia Fratepietro, Claudio Fusiello, Andrea Inchingolo, Savino Leonetti, Leonardo Matera, Raffaella Matera, Gabriele Moschetta, Felice Notarpietro, Nunzia Pizzolorusso, Anna Racaniello, Rosanna Quacquarelli, Valentina Quacquarelli, Daniela Regano, Vincenzo Sansonne, Paolo Sapri, Francesco Selvarolo, Mariangela Simone, Vincenzo Tondolo, Betty Tursi.

Già sold out la data del 30 ottobre, ancora disponibili biglietti per le date del 31 ottobre (ore 21.00) e 1 novembre (ore 18.00). Prenotazione e info tramite Whatsapp al numero 3807592180.