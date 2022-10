Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del capogruppo di Forza Italia ad Andria, Donatella Fracchiolla:

«In occasione del Consiglio Comunale odierno, oltre alla interpellanza sulle sorti della Polisportiva, sarà discussa, da parte del Capogruppo Consiliare di Forza Italia, Donatella Fracchiolla, l’interrogazione concernente l’affidamento, alla Multiservizi, di ulteriori incarichi, al fine di garantirne l’efficientamento. I relativi contratti, infatti, dopo oltre sei mesi, non sembrerebbero essere stati ancora sottoscritti! Con la conseguenza che l’efficientamento della Multiservizi non è ancora partito; la somma stanziata per il triennio dovrà essere rimodulata con ulteriore passaggio in Consiglio e rallentamento della macchina amministrativa e, nel frattempo, ci si lamenta della impossibilità del promesso passaggio dei dipendenti della publiparking in capo alla municipalizzata!

In particolare, con proposta di deliberazione di consiglio comunale, prot. n. 0035325, del 19 aprile 2022, discussa e approvata in data 29 aprile 2022, si è stabilito, di affidare “in house” alla società Andria Multiservice S.p.a., per il triennio 2022 – 2024, i servizi di “Manutenzione ordinaria degli edifici comunali ed impianti sportivi della pubblica illuminazione – Manutenzione ordinaria strade di proprietà comunale – Manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione – Manutenzione del verde pubblico – Manutenzione impianti termici e condizionamento – Custodia e pulizia degli impianti sportivi – Apertura parchi e pulizia bagni – Affissione e defissione manifesti – Supporto alla gestione delle attività di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale – Pulizia uffici comunali, mercato ortofrutticolo, Tribunale ”. Con la medesima delibera si è approvato, altresì, la spesa complessiva del corrispettivo, pari ad Euro 3.282.061,03, IVA inclusa, per l’intero triennio. Tali corrispettivi, prosegue la delibera, devono “garantire un incremento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi svolti, così da garantire sia lo svolgimento dei servizi minimi sul territorio, sia un miglioramento dell’ordine e del decoro dei territorio, in base ai nuovi capitoli tecnici che: a) tutelino l’interesse pubblico al miglioramento dei servizi pur nel rispetto degli equilibri economico finanziari della società in house; b) prevedono descrizione delle attività che la società sarà tenuta ad assicurare; c) prevedono penali per la inosservanza degli obblighi contrattuali, oltre a clausole di espressa risoluzione in caso di reiterato inadempimento e/o mancato raggiungimento di risultati attesi; d) ottimizzino l’impegno delle risorse e del patrimonio pubblico attraverso una programmazione efficace e di razionalizzazione dell’organizzazione comunale e delle società partecipate ed un adeguato controllo della spesa, riqualificando e diversificando i servizi della società Andria Multiservice tramite un efficientamento della spesa della Munucipalizzata per centri di costo”.

Ciò nonostante, da aprile, giunti al termine del primo dei tre anni previsti per gli affidamenti di ulteriori servizi sopra indicati, i relativi contratti non sembrerebbero essere stati stipulati e la controllata del Comune pare non abbia ancora iniziato ad occuparsene. Di questo, oggi, tra le altre, l’Amministrazione dovrà rispondere e spiegare le ragioni dell’ennesima prova di inefficienza del proprio operato».