Quarta vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno assieme a Futsal Barletta e Latiano. Continua il momento molto positivo della Florigel Futsal Andria che si conferma davanti al pubblico amico del “Palasport” superando con il punteggio di 5-3 un buon Cus Bari. Prestazione dai due volti quella del team allenato da Gigi Olivieri che chiude il primo tempo sul doppio vantaggio ma nella ripresa lascia più campo agli ospiti. Sugli scudi il capitano biancoazzurro Marco Somma, autore di un poker personale.

A sbloccare il match è proprio il laterale barlettano che da posizione defilata infila Gigante, non esente da colpe sul primo palo. Reazione barese pressappoco immediata con Ventrella che sfrutta un buco nella difesa di casa e batte Sinigaglia. L’Andria non accusa il colpo e si affida a capitan Somma in giornata di grazia. Sempre dall’out sinistro prima firma il nuovo sorpasso e poi con una perfetta parabola a giro realizza il 3-1. I biancoazzurri giocano bene e tre dal riposo Calabrese si mette in proprio, salta un avversario e lascia partire un bolide che si insacca sotto il sette per il 4-1. Prima dell’intervallo Sicilia per il Cus accorcia le distanze, nonostante un probabile fallo subito dall’estremo andriese. Si va al riposo sul punteggio di 4-2. Nella ripresa i ritmi calano notevolmente, ma nel finale la gara si riaccende improvvisamente. Sicilia sugli sviluppi di una punizione porta i suoi sul -1 riaccendendo le speranze dei baresi.

L’Andria però non rischia più nulla e il solito Somma, a due minuti dalla sirena, realizza il poker personale fissando il finale sul 5-3 per il roster andriese che sabato prossimo nuovamente al “Palasport” affronterà il Brindisi. Una sfida nella quale l’Andria cercherà conferme per restare nei piani alti della classifica.