Roster completamente rinnovato, progetto tecnico affidato ad un tecnico giovane e promettente, e priorità assoluta alla crescita del settore giovanile. Stamane si è presentata alla città la Florigel Futsal Andria, compagine di calcio a 5 al suo nono anno di attività. Una crescita costante quella del club biancoazzurro che in estate ha rivoluzionato il proprio “modus operandi” affidando le chiavi della prima squadra a Gigi Olivieri, allenatore di San Severo, che nella scorsa stagione ha disputato i play-off per la promozione in serie A2 con il Torremaggiore. L’obiettivo principale è quello di riportare entusiasmo attorno a questa disciplina con un mix di calcettisti di categoria e i giovani più promettenti.

Inizio di campionato con il botto per il team andriese che ha conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate. Un ottimo avvio per Somma e compagni che si accingono ad affrontare due turni consecutivi tra le mura amiche del “Palasport”. Avversario questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16, il Cus Bari compagine neopromossa assolutamente da non sottovalutare.

Il servizio.