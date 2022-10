«La querelle, tra l’Amministrazione e i dipendenti della Publiparking, circa l’assorbimento di questi ultimi in capo alla Multiservizi, continua». Si apre così una nota di una parte della minoranza a Palazzo di Città, quella di centrodestra, a firma di Donatella Fracchiolla Capogruppo FI, Gianluca Grumo Capogruppo LS ed Andrea Barchetta Capogruppo FdI, che torna sull’argomento parcheggi a pagamento ed assorbimento dei dipendenti della Publiparking nella Multiservice.

«Il futuro lavorativo delle 13 famiglie degli ausiliari della sosta rischia, infatti, di giungere al peggiore degli epiloghi. Il tutto dopo quasi un anno di ripetute proroghe del servizio solo per guadagnare tempo – spiegano dal centrodestra – amministratori delegati dimissionari proprio per divergenze con l’Amministrazione sul punto; la discussa nomina di quello attuale ancora da appurare sotto il profilo della legittimità; la individuazione dei nominativi dei componenti del collegio dei revisori non condivisi da una parte della maggioranza e non sottoposti al vaglio o all’attenzione di alcuno dei rappresentanti dei tre partiti di centro destra!».

«A nulla sono serviti ben due consigli comunali; capigruppo; indirizzi di giunta emendati e discussi per ore; proteste dei lavoratori; inviti accorati delle minoranze al recupero del buon senso da parte della Amministrazione e promesse a gran voce – in ogni occasione, luogo e circostanza – da parte del Sindaco, di tutela del diritto al lavoro di 13 famiglie! Famiglie che hanno legittimamente riposto – speriamo non invano – speranza e fiducia nelle parole autorevoli di chi rappresenta le Istituzioni!».

«Il nuovo amministratore delegato della Multiservizi dovrà sciogliere la riserva e, da alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la sua decisione, una volta scaduta la proroga, sia quella, da tutti temuta e scongiurata, di mandare a casa gli ausiliari della sosta che, per anni, con il loro operato, hanno reso un servizio alla Città – dicono ancora dal centrodestra cittadino – Come già abbiamo avuto modo di discutere e proporre nelle sedi opportune, le soluzioni, sotto il profilo giuridico, per assumere, in capo alla Multiservizi, i suddetti lavoratori, ci sono e sono condivise da parte della maggioranza che, anche sul punto, appare divisa e in discontinuità con l’improvviso silenzio del Sindaco e i presunti orientamenti del nuovo AD della Musltiservizi».

«L’ultima proroga scade il prossimo 30 novembre, è dunque doveroso che l’Amministrazione si esprima presto e in maniera chiara, andando oltre i “vorrei ma non posso” e assumendosi la responsabilità di una scelta netta – avendone il potere, mezzi e possibilità – senza smentite continue e retro front e mantenga fede alla parola data nella persona del Primo Cittadino, garantendo, nei fatti, ai 13 dipendenti della Publiparking, il riassorbimento nella Multiservizi».