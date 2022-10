Prosegue la protesta delle società sportive che si sono viste cancellare la convenzione per l’utilizzo delle strutture ad Andria: restano ancora a casa oltre 400 giovani. Così hanno deciso FIDELIS ANDRIA HANDBALL, la AUDAX VOLLEY ANDRIA, la PALLACANESTRO ANDRIA, la RITMICA ANDRIA CENTRO SPORT, la SAN VALENTINO VOLLEY e la POLISPORTIVA GYMNICA SVEVA ASD aderenti la Polisportiva città di Andria dicendosi intenzionate a “rispettare la propria etica, i principi di correttezza, legalità e trasparenza”.

La vicenda ha fatto scalpore nei giorni scorsi per l’atto, di cui non è stata chiarita la natura, firmato del dirigente del settore patrimonio che dichiarava venuti meno i presupposti per far proseguire la gestione del palazzetto di via Germania, del polivalente di via La Specchia e di quello di via delle Querce, affidata meno di un anno fa alla polisportiva in cui si erano riunite tutte le società che solitamente utilizzano quegli spazi.

All’origine dell’atto una diatriba tra le società culminata con l’estromissione della Manzoni Sport, società pallavolistica che, secondo la maggioranza delle realtà sportive associate, avrebbe messo in atto comportamenti antisociali: la sindaca in persona era intervenuta in una infuocata riunione prospettando la possibilità che fosse fatta decadere la convenzione. Cosa che si è immediatamente avverata in una esibizione muscolare che è apparsa non necessaria: la convenzione era già scaduta, non c’era dipendenza logica nel produrre un documento che ne attestava la decadenza. Ciò che ne discende è il ritorno della gestione diretta del comune con minore disponibilità oraria e maggiori costi. Elementi che hanno indotto le società a fermare le proprie attività in segno di protesta.