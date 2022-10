Riapre via Ospedaletto. Dopo qualche settimana di ritardo il varco è tornato fruibile al traffico cittadino. Una buona notizia per la viabilità generale e soprattutto per via Barletta, dove ultimamente il traffico è divenuto piuttosto critico. Via Ospedaletto torna a collegarsi con via Giovane Italia. Una piastra nuova, leggermente allargata e che sovrasta la linea ferroviaria. Intanto gli scavi continuano. Si attendono novità, invece, sul fronte via Bisceglie dove si procede ancora a senso unico (in ingresso nel paese). Novità in tal senso potrebbero arrivare entro fine ottobre.