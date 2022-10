L’ultima avventura con la Viterbese al fianco di mister Raffaele, durata poco più di un mese, sembrava aver chiuso a Giuseppe Leonetti le porte del professionismo. Invece cosi non è stato. Il tecnico andriese, sempre deciso a puntare in alto, dopo tanto lavoro, sacrifici e dedizione, ha meritatamente raggiunto l’importante palcoscenico della serie B.

Facciamo un piccolo passo indietro: Pisa, 19 settembre scorso. Il rinomato tecnico Rolando Maran viene esonerato dal club toscano dopo aver racimolato il misero bottino di due punti nelle prime sei giornate. Un ruolino di marcia disastroso per il Pisa che solo tre mesi prima aveva sfiorato la serie A perdendo la finale play-off contro il Monza.

La piazza neroazzurra ha chiesto a gran voce il ritorno dell’artefice di quella straordinaria cavalcata: Luca D’Angelo. Il tecnico pescarese, che ad Andria ricordiamo molto bene per aver guidato la Fidelis nella stagione 2015/2016 in Lega Pro, non ha avuto alcun dubbio sull’accettare la panchina toscana e al suo fianco ha fortemente voluto due nuovi collaboratori tecnici. Uno di questi è proprio Giuseppe Leonetti che in pochi istanti si è ritrovato catapultato nella città della “Torre” e a guidare assieme a D’Angelo calciatori del calibro di Ionita e Torregrossa.

Il tecnico andriese ha subito messo a disposizione tutto il suo entusiasmo e le sue competenze. Sabato scorso è arrivato il trepidante esordio in neroazzurro ed è stato come vivere un sogno. Trasferta complicatissima su un campo caldo come il “Renato Curi” di Perugia e vittoria al cardiopalma nel finale (1-3) che spazza la crisi del Pisa e che avvia nel migliore dei modi il nuovo ciclo “D’Angelo”.

Una grande opportunità per mister Leonetti che si gode questo nuovo inizio nel campionato cadetto con tanta umiltà, voglia di crescere e continuare a sognare.