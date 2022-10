Si aggiornano i numeri della pandemia di Covid in Puglia. Secondo le informazioni fornite dal bollettino epidemiologico regionale oggi, martedì 4 ottobre 2022, si registranonuovi casi accertati, a fronte ditamponi analizzati, con un tasso di positività pari al. Provincia più colpita è ancora Bari concontagi giornalieri. Seguono Lecce, Taranto, Foggia, Brindisie la Bat connuovi casi, ai quali si aggiungono quelli diresidenti fuori regione edi provenienza non ancora accertata. La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale a quota. Si aggrava anche il bilancio dei decessi, con altrimorti registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a. Cresce il dato sui pazienti ricoverati, che sono in totale, di cui 133 in area non critica e 8 in terapia intensiva. In salita anche gli attuali positivi che raggiungono la cifra complessiva di, mentre i guariti sono in totale