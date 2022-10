Secondo successo consecutivo per la Florigel Futsal Andria del neo tecnico Gigi Olivieri che nell’esordio tra le mura amiche del “Palasport” supera 4-2 l’Azzurri Conversano. Inizio positivo per il team biancoazzurro al suo ottavo anno consecutivo nel massimo campionato regionale di serie C1. Dopo il successo nel derby del “PalaDisfida” contro il Barletta Calcio a 5, Somma e compagni concedono il bis dominando per larghi tratti la sfida contro il team di coach Giliberti. Più equilibrata la prima frazione con il Conversano che va in vantaggio al primo affondo. Sinigaglia non trattiene e Cannone ben appostato deve solo appoggiare la palla in rete. Reazione andriese che non tarda ad arrivare. Sgarra calcia a botta sicura, l’estremo ospite respinge ma Calabrese con un preciso rasoterra fa 1-1. L’Andria sembra poter affondare nuovamente, ma a colpire è sempre l’Azzurri. D’Ecclesiis dalla distanza, complice una deviazione, trova l’angolo lontano per il nuovo vantaggio barese. Prima del riposo è sempre Calabrese a ristabilire la parità e a fissare il punteggio sul 2-2. Nella ripresa gli uomini di Olivieri, squalificato nell’occasione e sostituito da mister Bonadies, alzano il proprio baricentro e mettono alle strette il Conversano. Fioccano le occasioni e a quattro minuti dalla fine è Sasso su assist di Somma a realizzare la rete del sorpasso che sa di liberazione per i biancoazzurri. Giliberti nel finale si gioca il full-power, ma Somma in ripartenza firma il 4-2 che manda in archivio il match e permette all’Andria di restare a punteggio pieno dopo i primi due turni. Un inizio positivo per il club federiciano che sabato prossimo affronterà in trasferta il temibile Volare Polignano di mister Greco.