Riceviamo e pubblichiamo una nota di Lega Salvini Andria, a firma della segretaria cittadina Paola Albo:

«Alle prime elezioni celebratesi dopo le amministrative e le regionali del 2020, il centrodestra andriese unito ha eletto un proprio parlamentare. Siamo certi che l’on. Matera, a cui va il nostro ringraziamento e i nostri auguri per un proficuo lavoro, saprà rappresentare, per tutta la coalizione e per la crescita e lo sviluppo dell’intera comunità, un punto di riferimento importante.

La sua elezione alla Camera è la dimostrazione che quando prevale l’unità di intenti e si superano i personalismi, il centrodestra è maggioranza in Città. La Lega, dal canto suo, ha sostenuto in maniera convinta e leale la candidatura dell’on. Mariangela Matera e ha contribuito ad una vittoria che ci auguriamo possa essere un punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

I prossimi mesi rappresenteranno per il nostro partito un periodo di riorganizzazione e crescita sul territorio, con l’obiettivo primario di rappresentare le istanze dei cittadini, a partire da quelli maggiormente colpiti dal disagio economico e sociale, e farci trovare pronti ad amministrare la città».