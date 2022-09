Dopo due anni e mezzo finirà l’obbligo di indossare le mascherine anche sui mezzi di trasporto mentre resterà in vigore solo per accedere alle strutture sanitarie. E’ la scadenza di venerdì prossimo a riportare in primo piano uno dei simboli della pandemia da Covid-19 e che in tanti hanno imparato a conoscere ed utilizzare. Secondo il decreto in vigore al momento, infatti, fino al 30 settembre è obbligatoria la mascherina FFP2 per chi viaggia in navi e traghetti oltre che treni (tranne quelli regionali) ed autobus ma anche sui mezzi di trasporto scolastico. Dal 1 ottobre, però, questo obbligo terminerà tranne che per entrare nelle strutture sanitarie visto che il Governo attualmente in carica guidato da Mario Draghi ha già annunciato che sarà firmata nelle prossime ore l’ordinanza necessaria ad estendere il provvedimento specifico. Resta invece in vigore l’obbligo vaccinale per i sanitari almeno fino a fine anno.

Per rinfrescare la memoria resta ancora in vigore, fino al 31 ottobre, per i luoghi di lavoro un protocollo secondo cui il datore di lavoro assicura la disponibilità delle FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Particolare attenzione è posta verso i lavoratori fragili o per eventuali focolai infettivi in azienda. Un ulteriore passaggio verso la normalità anche se, in questi giorni, la curva discendente dei contagi sembra aver ormai cambiato tendenza.