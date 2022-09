Sarà sabato 1 ottobre alle 9,30 in Piazza Prefettura a Bari la nuova manifestazione unitaria contro il caro bollette. Dalla piazza di Andria e dalle proteste di Barletta ci si sposta nel capoluogo pugliese per una protesta che sta comunque mettendo in movimento persone, imprese e cittadini a partire dalla città federiciana.

Due le manifestazioni già svolte ad Andria prima solo in Piazza Vittorio Emanuele II poi con un corteo per le vie del centro città. Ora l’approdo in Piazza Prefettura a Bari. Alla manifestazione interverranno delegazioni da tutta la Puglia, anche dalla città di Andria.