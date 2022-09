Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 22 luglio 2022, intorno alle ore 13, una pattuglia del Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria, in contrada “Papparicotta”, in servizio di vigilanza contro i reati predatori delle produzioni agricole, ha sventato il furto di un rilevante quantitativo di uva “baresana”, varietà da tavola, tuttora pendente, in attesa della definitiva raccolta.

Mentre transitava in zona, la pattuglia ha notato, nelle immediate vicinanze di un tendone, alcune cassette lasciate per terra, già sistemate da ignoti malviventi e pronte per essere portate via.

Il tempestivo intervento delle Guardie Campestri ha consentito il recupero della refurtiva, ammontante a circa un quintale, prodotto che è stato successivamente restituito al legittimo proprietario, associato del locale Consorzio.