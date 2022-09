A partire da oggi, presso il Museo Diocesano di Andria, è possibile visitare la mostra “Ex Voto. I tesori nascosti – La devozione alla Madonna dei Miracoli”.

Gli Ex voto presenti presso il Museo sono esposti al pubblico per la prima volta in assoluto.

Si tratta di doni in onore della Madonna per grazia richiesta o ricevuta, per lo più gioielli databili tra ‘800 e ‘900. L’ingresso è gratuito