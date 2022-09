Sono 753 i nuovi casi covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore. Questa volta, tuttavia, si registra un’impennata del tasso di positività, passato dal 5,8% di ieri ad oltre il 15% di oggi, poiché più basso il numero di tamponi effettuati, 4.890, secondo i dati dell’ultimo bollettino. 254 i contagi attribuiti alla provincia di Bari, 179 a quella di Lecce, 94 nel brindisino, 92 in provincia di Taranto, 84 in quella di Foggia e 37 nella Bat. Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria sale a 1.465.411. Purtroppo ci sono ancora altre vittime del virus, 3 secondo l’aggiornamento odierno, e totale dei decessi che sale a 9.049. Sul fronte dei ricoveri la situazione resta stabile: 126 i pazienti in area non critica degli ospedali covid della regione, meno due unità rispetto a ieri, restano 8 invece le terapie intensive occupate. Scendono lievemente gli attualmente positivi, 10.495 nell’ultimo bollettino, mentre i negativizzati di oggi sono quasi 800.