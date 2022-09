Come annunciato da noi qualche settimana fa, è “Lo Stato Sociale” la band che si esibirà in occasione della Festa dei Santi Patroni di Andria. La novità è che il concerto tradizionale non si terrà lunedì, bensì domenica 18 settembre alle ore 21. Non in piazza Catuma, ma nel piazzale della Repubblica, davanti all’ingresso dello Stadio Comunale “Degli Ulivi”.

Si tratta dell’unica data in Puglia per il gruppo musicale arrivato secondo a Sanremo 2018 cha fatto cantare e ballare piccoli e grandi con “Una Vita in vacanza” e tante altre hit. Un appuntamento imperdibile per i cittadini andriesi, un’occasione di raduno e di festa dopo anni di restrizioni. La partecipazione al concerto è gratuita.