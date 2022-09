“Lo Stato Sociale” in concerto domenica sera davanti all’ingresso dello stadio, bancarelle in corso Cavour e viale Roma sono su un lato per garantire spazi e sicurezza, giostre in via Martiri di Belfiore, ma niente fuochi d’artificio. La festa patronale di Andria torna con un programma più ampio rispetto agli ultimi anni di restrizioni e con un’organizzazione che vuole coinvolgere più punti della città nei tre giorni di festeggiamenti. Oltre all’assenza dello spettacolo pirotecnico, tra le novità più rilevante c’è il classico concerto di San Riccardo che quest’anno non si terrà di lunedì bensì domenica sera. Inedita anche la scelta della location, ovvero il piazzale antistante l’ingresso del “Degli Ulivi”. Tornano i grandi artisti, con l’unica tappa pugliese de “Lo Stato Sociale”, band classificata al secondo posto a Sanremo 2018 con “Una vita in vacanza”. Un’altra novità riguarda le classiche bancarelle in centro, quest’anno suddivise tra corso Cavour e viale Roma e solo su un lato per consentire una migliore affluenza e garantire sicurezza, ma non solo. All’interno della fiera sono previsti concerti di band locali. In Largo torneo, invece, ci saranno eventi espositivi. Lunedì sera in piazza Catuma si terrà lo spettacolo “Fontane Danzanti”, con due repliche da 20 minuti, ed esibizioni musicali. E poi ancora le luminarie confermate ma ridotte rispetto al passato per via dell’aumento dei costi della luce. In via Martiri di Belfiore il consueto lunapark che quest’anno durerà per cinque giorni, dal venerdì al martedì. Programma folkloristico che naturalmente andrà di pari passo a quello religioso che prevede il ritorno delle processioni patronali. Sabato 17 settembre il rientro del Simulacro della Madonna dei Miracoli dall’omonima Basilica alla Cattedrale di Andria, e poi domenica 18 la processione dei Santi Patroni seguita dalla Santa Messa tenuta dal vescovo Mons. Luigi Mansi. Insomma, un ritorno ai festeggiamenti di un tempo che sembravano così lontani a causa della pandemia. Prevista grande affluenza e voglia di vivere in pienezza uno dei momenti più attesi e vivaci dell’anno.