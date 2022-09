Procure e Prefetture di Bari e Bat insieme al Parco dell’Alta Murgia per accelerare le procedure di demolizione dei manufatti abusivi sul territorio del parco. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato in mattinata all’interno della sede dell’Ente naturale. Presenti anche i sindaci delle città che rientrano nel parco. Una firma simbolica che vuole allontanare l’ombra dell’abusivismo in maniera concreta. Per questo motivo il Parco dell’Alta Murgia ha istituito un apposito capitolo di bilancio per contribuire agli abbattimenti, in sinergia coi comuni. 17 le ordinanze di demolizione non eseguite: 9 pendenti tra Gravina, Altamura, Ruvo e Poggiorsini, e ben 8 nelle campagne di Andria e Minervino. Ma è solo l’inizio.

Nessun Ente verrà quindi lasciato solo davanti alle ordinanze di abbattimento, tutte le parti protagoniste della firma sul protocollo lavoreranno in sinergia. Durante la conferenza è stato anche illustrato il piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti, altra piaga del parco, attraverso nuove fototrappole.

Il servizio.