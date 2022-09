Designato il Sig. Mario Perri della sezione di Roma 1 per la direzione arbitrale dell’incontro tra Fidelis Andria e Cerignola valido per la 3^ giornata di campionato e previsto per mercoledì sera alle 21 allo stadio “Degli Ulivi”. Il Sig. Perri sarà coadiuvato dai due assistenti il Sig. Ferdinando Pizzoni della sez. di Frattamaggiore ed il Sig. Marco Matteo Barberis della sez. di Collegno. Quarto Uomo sarà il Sig. Domenico Castellone della sez. di Napoli.

Il Sig. Perri ha una grande esperienza in serie D prima del passaggio nella Can di C dove ha diretto 21 gare sino a questo momento. Esordio per questa stagione in Lega Pro. Tanto girone A meno, invece, girone C dove lo scorso anno ha arbitrato solo due incontri. Tornando indietro nel tempo c’è anche un precedente con la Fidelis Andria: il 14 ottobre 2018 il Sig. Perri arbitrò in serie D la gara Sorrento – Fidelis Andria che terminò 0 a 0.