Come anticipato nei giorni scorsi, è stata prorogata di circa un mese la parziale interdizione di via Bisceglie, nell’ambito dei lavori di interramento ferroviario nel centro cittadino. La strada resterà a senso unico di marcia (in entrata nel paese) fino al 31 ottobre. Novità anche sul varco di via Ospedaletto: da ordinanza sindacale resterà chiuso sino al 23 settembre.