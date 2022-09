Venerdì 23 Settembre 2022 in occasione del Global Strike di Fridays For Future, il collettivo Fridays For Future ha organizzato un’agorà per il futuro in Piazza Vittorio Emanuele II, ad Andria, dalle ore 09 alle ore 12. Il 23 settembre è una giornata particolarmente importante per i collettivi italiani, prima del voto del 25 settembre.

«Ci piacerebbe incontrare studenti delle scuole e chiunque voglia (perché no, anche professori, genitori, perché la crisi climatica riguarda tutti) per discutere di cinque punti fondamentali per l’agenda climatica: trasporti e mobilità, energia, lavoro, edilizia e povertà energetica e acqua.

Le modalità di svolgimento dell’agorà saranno molto semplici: ci siederemo in piazza per far sentire la nostra presenza e discuteremo insieme degli argomenti citati e di altri, se ce ne sarà occasione. Ovviamente chi lo preferisce potrà portare con sé un telo o un cartone su cui poggiarsi, dal momento che siederemo per terra. Graditissimi anche cartelloni decorati per manifestare, ma anche tante idee ed entusiasmo: l’obiettivo è proprio quello di fare un’azione che lanci un segnale forte.

Per fare sentire la nostra voce abbiamo davvero bisogno di voi: il governo che si insedierà presto deciderà le sorti del futuro delle nuove generazioni, un futuro di cui già adesso stiamo vivendo le battute iniziali, fatte di eventi climatici estremi che mettono a repentaglio la sopravvivenza della vita umana sulla Terra. La vostra presenza è quindi fondamentale per chiedere alla politica di prendersi veramente cura del nostro futuro, di attuare delle misure che siano veramente all’altezza della sfida che abbiamo davanti e di smetterla con false promesse e vaghi accenni alla tutela dell’ambiente nei programmi elettorali.