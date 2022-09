Cambiano ancora le regole per affrontare la pandemia da Covid-19 in Italia. Ridotto il numero di giorni di quarantena in caso di positività ad un test di controllo: si passa da 7 a 5 giorni di isolamento sempre con il controllo affidato ad un tampone negativo e la mancanza di sintomi da due giorni. La circolare del Ministero della Salute è stata diffusa anche per la fine dello stato di emergenza e dopo il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Novità anche in caso di positività prolungata: si potrà interrompere la quarantena al termine del quattordicesimo giorno, anziché del ventunesimo come accade ora. In questo caso la fine dell’isolamento non sarà legata all’effettuazione del test di controllo. In pratica si potrà uscire di casa nonostante il tampone risulti ancora positivo.