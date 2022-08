Su il sipario sulla 26esima edizione del Festival Internazionale “Castel dei Mondi” di Andria. L’attesa è finita e, a partire da oggi, si accendono i riflettori sulla kermesse, in programma fino al 4 settembre.

Si comincia questa sera, con il primo degli spettacoli in cartellone. Si intitola “Shakespearology”, un lavoro del Teatro Sotterraneo, compagnia nata a Firenze che ha già collezionato numerosi riconoscimenti teatrali a livello nazionale ed internazionale.

Scritto da Daniele Villa e interpretato dall’attore Woody Neri, “Shakespearology” è un omaggio a grande drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare, protagonista di una sorta di intervista impossibile sulla sua vita e sulle sue opere.

Un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakesperiani più o meno pop. Appuntamento alle 21.30 a Palazzo Ducale.

Per la sezione extra, partono sempre oggi, le indagini lampo della compagnia “Gli Omini”. Un esperimento a metà tra laboratorio e teatro realizzato in occasione del Festival Castel dei Mondi. Un progetto d’indagine socio-umanistica, per raccogliere le parole, gli sfoghi e i desideri dei residenti dei rioni Monticelli e San Valentino, per poi restituire uno spettacolo sui due quartieri e sugli andriesi.