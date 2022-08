Settimana “di fuoco” per gli incendi nella BAT: nei giorni scorsi, un piromane andriese è stato beccato dalla Polizia Locale mentre incendiava cassonetti dei rifiuti nelle campagne. A denunciare l’accaduto è stato l’assessore alla sicurezza della Città di Andria Pasquale Colasuonno attraverso un post sulla sua pagina Facebook: «Preso in flagranza di reato dopo una serie di appostamenti della Polizia Locale un piromane che si “divertiva” a incendiare i cassonetti dei rifiuti nell’agro andriese».

Sul fronte dei controlli sulle bici elettriche, 22 sono stati i veicoli fermati in Villa Comunale con tanto di verifiche tecniche grazie alla collaborazione della Motorizzazione. 3 le sanzioni effettuate e 2 le bici sequestrate. A ciò vanno aggiunte 10 sanzioni amministrative a carico di un unico individuo che circolava con una moto elettrica non conforme, privo di patente lui, e privo di targa e di assicurazione il suo veicolo. Sul fronte rifiuti, 20 verbali sono stati contestati ai trasgressori per l’abbandono illegale di rifiuti nelle campagne. Altre 100 sanzioni stanno per arrivare.