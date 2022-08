La curva dei contagi da Coronavirus torna a salire in Puglia. Nell’ultima settimana si segnala infatti un incremento di casi, rispetto ai 7 giorni precedenti. A rivelarlo e la fondazione Gimbe, a seguito del monitoraggio sull’andamento della pandemia, riferito al periodo compreso tra il 17 ed il 23 agosto, che registra un aumento di contagi pari al 10,2%.

In leggero calo, invece, i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti, che si attestano a 823. Sul fronte sanitario, resta tuttavia sopra la media nazionale l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid, sia nei reparti di medicina con l’11,1%, sia nelle terapie intensive con quasi il 5%.

Quanto al bollettino giornaliero diffuso dalla Regione, oggi giovedì 25 agosto si segnalano 1.356 nuovi contagi accertati, sulla base di 9.238 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 14,6%.

È ancora Lecce la provincia più colpita con 452 casi, seguita da Bari con 363, e poi Foggia 151, Taranto 136, Brindisi 135 e infine la Bat con 77 contagi, ai quali vanno aggiunti quelli di 39 residenti fuori regione e 3 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 1.446.656.

Si aggrava anche oggi il bilancio dei decessi, con un’altra vittima nelle ultime 24 ore, che porta il totale dei morti a 8.969.

Cresce lievemente il dato giornaliero sugli attualmente positivi che toccano la cifra di 21.654. Ancora in calo invece il numero dei ricoveri che sono in totale 295, di cui 279 in area non critica e 16 in terapia intensiva.

Nuovo balzo in avanti infine dei negativizzati, che salgono a quota 1.416.033.