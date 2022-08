In occasione del 50esimo di attività della Libreria 2000, a partire dal primo settembre si terrà ad Andria “Autunno Letterario” – Incontri tra le righe, una rassegna editoriale con l’intervento di scrittori non solo italiani (ad esempio Raffaele Nigro, Lino Patruno, Raffaello Mastrolonardo, Francesco Carofiglio) ma anche internazionali, come Alan Friedman. La conferenza stampa di presentazione del programma si terrà il 25 agosto 2022, alle ore 11.00, nella Sala Attimonelli (Albergo dei Pini) in corso Cavour.

Interverranno Vincenzo D’Avanzo, titolare della Libreria2000, Peppino Pirro, curatore della rassegna e Vincenzo Rutigliano, Circolo della Stampa della Bat “Francesco di Sales”.