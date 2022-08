Si riduce il numero delle persone attualmente positive in Puglia. Sono oltre 10mila in meno nelle ultime 24 ore: 21.627 (ieri 32.358). I nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia, invece, sono 1.582 su 11.306 test, con una incidenza del 13,9%. Le vittime sono otto. Il numero di casi maggiori in provincia di Lecce (490), poi Bari (362), Foggia (199), Taranto (190). Nel Brindisino sono stati registrati 160 casi, nella Bat 109. I positivi residenti fuori regione sono 71 ed uno per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone ricoverate in area non critica sono 286 e 16 in terapia intensiva.