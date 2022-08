Si avvicinano sempre più le elezioni politiche del 25 settembre e anche da Andria non mancano i candidati per il nuovo Parlamento. Saranno quattro nel complesso i candidati andriesi con alcune importanti sfide come quella per il collegio uninominale di Andria della Camera dei Deputati. A contendersi il posto saranno sicuramente il notaio Sabino Zinni, candidato nel PD e Mariangela Matera per Fratelli d’Italia. Tra loro due è possibile che vi sia il nome che siederà nello scranno di Montecitorio.

Non manca anche la candidatura del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio in terza posizione nel listino del Partito Democratico per il plurinominale alla Camera. Posizione questa difficile per l’elezione.

Sempre dal territorio federiciano, al Senato ci sarà in corsa per il collegio uninominale di Andria il candidato del Movimento 5 Stelle Michele Coratella già consigliere comunale. Per lui sfida complicata ma non impossibile.